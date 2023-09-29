Костенюк — о смене гражданства: играла за Россию, а государство использовало моё имя

Шахматистка Александра Костенюк высказалась о смене гражданства с российского на швейцарское.

«Просто в тот момент, когда приняла решение, уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало моё имя. Я одерживала победы, и мне было очень сложно и страшно. Не хотела быть частью этого. Не выдержала, не смогла ужас перенести и чувствовать себя частью этого», — сказала Костенюк в шоу Вити Кравченко на YouTube.

Костенюк с 3 марта 2023 года представляет Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации.

Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Ранее Аркадий Дворкович отреагировал на переход российской шахматистки Александры Костенюк в сборную Швейцарии.