Дешам не смог ответить на вопрос о возвращении Погба в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию касательно возвращения в стан национальной команды полузащитника Поля Погба.

«Я не могу ответить на этот вопрос, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Не знаю, что будет в его будущем. Эта процедура будет долго идти, его уже приличное количество времени нет в сборной», — приводит слова Дешама Foot Mercato.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее Джон Элканн, директор компании Exor, которая владеет туринским «Ювентусом», выступил с заявлением по поводу положительного допинг‑теста Погба.