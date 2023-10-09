Узнать больше

Дешам не смог ответить на вопрос о возвращении Погба в сборную Франции

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию касательно возвращения в стан национальной команды полузащитника Поля Погба.

«Я не могу ответить на этот вопрос, пока не могу ничего сказать по этому поводу. Не знаю, что будет в его будущем. Эта процедура будет долго идти, его уже приличное количество времени нет в сборной», — приводит слова Дешама Foot Mercato.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Ранее Джон Элканн, директор компании Exor, которая владеет туринским «Ювентусом», выступил с заявлением по поводу положительного допинг‑теста Погба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить