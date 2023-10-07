Владелец «Ювентуса» назвал разочарованием ситуацию с допинг-тестом Погба

Джон Элканн, директор компании Exor, которая владеет туринским «Ювентусом», выступил с заявлением по поводу положительного допинг‑теста полузащитника Поля Погба.

«С человеческой точки зрения это большое разочарование, потому что он, безусловно, игрок, который является одним из величайших футбольных талантов своего времени», — цитирует Элканна журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

11 сентября стало известно, что футболист временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы, в которой обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. Проба была сдана после матча «Удинезе» — «Ювентус» в августе. Вещество нельзя принимать без терапевтического исключения.

Позже Погба признался, что принимал пищевые добавки, содержащие тестостерон, не предупредив медицинский штаб «Ювентуса».

Ранее Погба вновь сдал положительную допинг-пробу.