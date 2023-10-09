Сергачёв заявил, что не опасается приезжать в Россию из-за призыва в армию

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос об опасениях из-за призыва в армию.

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно», — заявил Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Россиянин выступает за «Тампу» с 2017 года и дважды с командой выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

В сезоне-2022/23 хоккеист провёл 79 игр в регулярном чемпионате НХЛ, забросил десять шайб и отличился 54 результативными передачами.

В июле 2022 года был задержан голкипер ЦСКА Иван Федотов по подозрению в уклонении от службы в армии. Федерация хоккея России запретила игроку играть за армейцев до 1 января 2024 года, поддержав решение IIHF о дисквалификации вратаря.

Ранее Сергачёв объяснил, почему руководство НХЛ не стало избавляться от российских игроков.