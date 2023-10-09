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Игрок «Тампы» Сергачёв заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов

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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв объяснил, почему руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не стало избавляться от российских игроков.
Игрок «Тампы» Сергачёв заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов
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«Это большой бизнес, им было невыгодно выгонять русских хоккеистов. Десять россиян сейчас точно в топ-50 игроков лиги. Вот выгонишь из «Тампы» меня, Кучерова и Василевского, кто играть-то будет?» — заявил Сергачёв в интервью на YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».

Россиянин, выступающий за «Тампу» с 2017 года, дважды с командой выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

В сезоне-2022/23 хоккеист провёл 79 игр в регулярном чемпионате НХЛ, забросил десять шайб и отличился 54 результативными передачами.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. 

Ранее «Вегас Голден Найтс» на специальном мероприятии вручил чемпионские перстни игрокам и тренерам команды за победу в Кубке Стэнли 2023 года.

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