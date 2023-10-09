Игрок «Тампы» Сергачёв заявил, что НХЛ невыгодно выгонять русских хоккеистов
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«Это большой бизнес, им было невыгодно выгонять русских хоккеистов. Десять россиян сейчас точно в топ-50 игроков лиги. Вот выгонишь из «Тампы» меня, Кучерова и Василевского, кто играть-то будет?» — заявил Сергачёв в интервью на YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».
Россиянин, выступающий за «Тампу» с 2017 года, дважды с командой выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).
В сезоне-2022/23 хоккеист провёл 79 игр в регулярном чемпионате НХЛ, забросил десять шайб и отличился 54 результативными передачами.
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