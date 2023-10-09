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Игроки «Вегаса» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

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«Вегас Голден Найтс» на специальном мероприятии вручил чемпионские перстни игрокам и тренерам команды за победу в Кубке Стэнли 2023 года.
Игроки «Вегаса» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте «Вегаса», на чемпионском перстне изображены логотип клуба, фраза «Обладатели Кубка Стэнли», а также девизы команды «Рождённый в Вегасе» и «Всегда вперёд».

Эмблема клуба инкрустирована белыми и жёлтыми бриллиантами весом в 12 карат. 16 звёзд на лицевой стороне кольца символизируют 16 побед «Вегаса» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а 67 белых бриллиантов на шлеме логотипа означают общее количество побед в регулярном чемпионате и плей-офф. 32 бриллианта, окружающих эмблему, символизируют все клубы НХЛ.

Внутри перстня сделана копия домашнего стадиона команды. На льду изображены девять звёзд, которые символизируют шайбы, заброшенные в последнем матче финальной серии.

В составе «Голден Найтс» обладателем Кубка Стэнли впервые в карьере стал российский нападающий Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что гол Барбашёва помог «Вегасу» переиграть «Лос‑Анджелес Кингз» в матче НХЛ.

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