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Медина заявил, что уважает ЦСКА после перехода в «Спартак»

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Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина объяснил, почему праздновал забитый гол в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Медина заявил, что уважает ЦСКА после перехода в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Это футбол. Никакой другой причины нет. Я играл в ЦСКА и уважаю клуб, однако надо двигаться дальше. Сейчас я в «Спартаке», — передаёт слова полузащитника корреспондент RT.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец забил гол на 97-й минуте игры.

После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.

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