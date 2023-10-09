Медина заявил, что уважает ЦСКА после перехода в «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Это футбол. Никакой другой причины нет. Я играл в ЦСКА и уважаю клуб, однако надо двигаться дальше. Сейчас я в «Спартаке», — передаёт слова полузащитника корреспондент RT.
Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2. 26-летний парагваец забил гол на 97-й минуте игры.
После 11 туров красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие с 17 баллами занимают седьмую строчку.
Ранее сообщалось, что гол Медины спас «Спартак» от поражения в дерби с ЦСКА.