Промоутер Финкельштейн назвал правильным решение вернуть флаг России в UFC
«Раньше ведь вообще об этом никто не задумывался. Но сейчас это стало актуальной темой. Хорошо, что решили вернуть флаг России. Это правильное решение», — цитирует Финкельштейна ТАСС.
8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.
В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.
Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.