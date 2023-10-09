Промоутер Финкельштейн назвал правильным решение вернуть флаг России в UFC

Промоутер Вадим Финкельштейн считает верным решение отменить запрет на национальные флаги в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Раньше ведь вообще об этом никто не задумывался. Но сейчас это стало актуальной темой. Хорошо, что решили вернуть флаг России. Это правильное решение», — цитирует Финкельштейна ТАСС.

8 октября президент UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить на поединки в промоушене с флагом своей страны.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус.

Ранее промоутер Камил Гаджиев выразил уверенность, что решение руководства UFC разрешить спортсменам выступать под национальными флагами будет замечено.





