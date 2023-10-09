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ЦСКА оставил записку «Спартаку»: порядок в финальном счёте наведём весной

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Футболисты ЦСКА оставили послание в раздевалке на домашнем стадионе «Спартака» после московского дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу.

«Оставляем раздевалку убранной, а порядок в финальном счёте наведём весной», — говорится в записке армейцев.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. 

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Владимир Федотов заявил, что Хесус Медина не праздновал гол «Спартака», поскольку уважает ЦСКА.

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