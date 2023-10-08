Федотов: Медина не праздновал гол «Спартака» из-за того, что уважает ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о голе экс-полузащитника армейской команды Хесуса Медины в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Медина не праздновал гол? Хесус подошёл ко мне, поздаровался со мной и со всей скамейкой ЦСКА. Всё-таки мы были вместе с Хесусом целый сезон. Это серьёзный срок, мы много работали и многое делали для того, чтобы игроки прогрессировали. Я думаю, что поведение Хесуса — это уважительная реакция на взаимодействия внутри коллектива. Он уважает ЦСКА», — передаёт слова Федотова корреспондент RT.

По его словам, армейцы остро действовали на флангах.

«Анализировали игру «Спартака» и пытались реализовать план на игру. У нас получилось это сделать, мы забили два гола», — добавил Федотов.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Федотов заявил, чир Милан Гайич отлично отработал матч со «Спартаком».