Федотов: Гайич отлично отработал матч со «Спартаком», мы им довольны

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Милана Гайича в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Гайич отлично поработал во время перерыва на матчи сборных. Как мы видим, он находится в нужной кондиции, забил два мяча. И включается в тех эпизодах, где и должен быть. Он отлично находит себя на позиции латераля, отлично пасует и участвует в завершении. Он был сегодня хорош. Мы им довольны», — передаёт слова Федотова корреспондент RT.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что Гайич стал третьим защитником, оформившим дубль за ЦСКА в XXI веке.