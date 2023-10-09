Джикия не ведёт переговоры о продлении контракта со «Спартаком»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что его не особо беспокоит отсутствие переговоров по новому контракту.

«Я не переживаю за свое будущее. Сейчас нет разговоров о продлении контракта. Я профессиональный спортсмен, намерен отработать свой контракт до конца. Прямо сейчас не хочу об этом думать, но я буду честен и открыт с клубом», — цитирует Джикию ТАСС.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Квинси Промес заявил, что Джикия ещё принесёт «Спартаку» много пользы.