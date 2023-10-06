Промес: уверен, что Джикия ещё принесёт «Спартаку» много пользы

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о ситуации касательно защитника Георгия Джикии.

«Играть хочет каждый. Но Джикия — большой профессионал. Сейчас он не играет, однако всегда может настать момент, когда команде понадобится его помощь. И я уверен, что он ещё принесёт «Спартаку» много пользы», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

Джикия является воспитанником «Локомотива». В 2017 году защитник перешёл в «Спартак».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в восьми матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Джикия заявил, что спокойно относится к отсутствию переговоров о новом контракте со «Спартаком».