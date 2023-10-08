Алдонин назвал чрезмерным позёрством поведение Абаскаля в матче с ЦСКА
«Не исключаю, что Абаскаля могут и уволить за такую игру. В глаза бросилась его нервозность, то, как он себя вёл по ходу матча, словно это всё было показательным выступлением. Жестикуляция, аплодисменты — чрезмерное позёрство», — заявил Алдонин RT.
ЦСКА упустил победу в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2) на седьмой добавленной минуте.
Ранее Алдонин заявил, что Игорь Акинфеев не виноват в пропущенном мяче от Квинси Промеса в матче со «Спартаком».