Алдонин: Акинфеев не виноват в пропущенном мяче от Квинси в игре со «Спартаком»

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейская команда должна была брать три очка в матче 11-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Считаю, что армейцы крайне неплохо действовали в атаке и создавали хорошие моменты, они точно наиграли на победу. Однако, как мы сами можем убедиться, у обеих команд есть серьёзные проблемы в обороне. Идти на эксперименты приходится и тем, и другим, не хватает стабильности, что, конечно, отражается на футболистах. Зато голы в дерби получились крайне красивыми, как у Милана Гайича, так и у Квинси Промеса. Им удалось, что называется — исполнить. Поэтому не стал бы говорить, что Игорь Акинфеев виноват в пропущенном мяче от нидерландца. Квинси бил так, словно не готовился к удару, скрыл свои намерения от Игоря», — сказал Алдонин RT.

Также он ответил на вопрос о том, кого из футболистов ЦСКА можно считать лучшим игроком матча.

Безусловно, это автор дубля Гайич, но я бы также выделил и Файзуллаева. Аббосбек заслужил отдельные комплименты в свой адрес за данный матч. При своих скромных габаритах ему удаётся заметно влиять на атакующие действия команды и принимать весьма оригинальные решения. К тому же он не боится обыгрывать оппонентов один в один», — добавил Алдонин.

ЦСКА упустил победу в матче со «Спартаком» (2:2) на седьмой добавленной минуте. Счёт в игре открыл Квинси Промес: нидерландский хавбек забил мяч обводящим ударом в правый угол.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что Гильермо Абаскаль в целом справляется с работой на посту главного тренера красно-белых.