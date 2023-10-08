Червиченко: надо дать Абаскалю спокойно работать на посту тренера «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Гильермо Абаскаль в целом справляется с работой на посту главного тренера красно-белых.

«За Гильермо Абаскаля переживать точно не стоит. Он сумеет найти себе новый клуб, если появится такая необходимость. Но самому «Спартаку» было бы лучше не убирать его до зимней паузы, поскольку, если наставник уйдёт сейчас, может стать только хуже. Уволить человека всегда проще, чем найти ему замену.

Мне начинает казаться, что, возможно, Гильермо надо оставить в покое и дать ему поработать. Сегодня ощущалось, насколько эмоционально он погружён в процесс. Но никому не добавляют мотивации и уверенности непрекращающиеся разговоры о твоём увольнении», — сказал Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что ЦСКА смотрелся лучше «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ.