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Червиченко: ЦСКА смотрелся лучше «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ 

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что везение помогло «Спартаку» уйти от поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Червиченко: ЦСКА смотрелся лучше «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ 
  • РИА Новости

«На мой взгляд, армейцы были заметно лучше соперника и заслуживали победы. Мне кажется, нынешнему «Спартаку» по-прежнему чего-то не хватает. Это трудно объяснить, но в сравнении с красно-белыми футболисты ЦСКА выглядели единым организмом. А глядя на подопечных Гильермо Абаскаля, складывалось ощущение, что люди сами по себе во многих моментах. Комбинационной игры не было, спаслись благодаря навалу», —  сказал Червиченко RT.

Также он ответил на вопрос, сумела бы команда пропустить меньше голов, если бы Георгий Джикия вышел в стартовом составе на матч.

«Посмотрите, откуда был забит первый мяч — вновь из зоны Алексиса Дуарте. Джикии продолжает не хватать. Мне были непонятны эти сказки из эфира о том, что два левоногих защитника не могут сыграться, а с двумя правоногими якобы всё нормально», — добавил Червиченко.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча с ЦСКА. 

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

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