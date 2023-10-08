Червиченко: ЦСКА смотрелся лучше «Спартака» в матче 11-го тура РПЛ 

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что везение помогло «Спартаку» уйти от поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«На мой взгляд, армейцы были заметно лучше соперника и заслуживали победы. Мне кажется, нынешнему «Спартаку» по-прежнему чего-то не хватает. Это трудно объяснить, но в сравнении с красно-белыми футболисты ЦСКА выглядели единым организмом. А глядя на подопечных Гильермо Абаскаля, складывалось ощущение, что люди сами по себе во многих моментах. Комбинационной игры не было, спаслись благодаря навалу», — сказал Червиченко RT.



Также он ответил на вопрос, сумела бы команда пропустить меньше голов, если бы Георгий Джикия вышел в стартовом составе на матч.



«Посмотрите, откуда был забит первый мяч — вновь из зоны Алексиса Дуарте. Джикии продолжает не хватать. Мне были непонятны эти сказки из эфира о том, что два левоногих защитника не могут сыграться, а с двумя правоногими якобы всё нормально», — добавил Червиченко.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча с ЦСКА.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.