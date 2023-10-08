Абаскаль считает Мозеса самым полезным игроком «Спартака» в последних матчах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему Виктор Мозес попадает в стартовый состав.

«В двух последних матчах он был самым полезным игроком. В том числе при попытке играть в вертикальный футбол и в фазе перехода из обороны в атаку. Он был хорош как при игре в обороне, так и в атакующих действиях. Мы оперируем собственной статистикой и данными. Виктор особенно важен в отсутствие Руслана Литвинова. Я соглашусь с вами, что такой игрок, безусловно, усилит игру со скамейки, но всё же: учитывая его данные с тренировок — он однозначно готов играть с первых минут», — передаёт слова Абаскаля корреспондент RT.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в концовке матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Мозес получил жёлтую карточку, но не отметился результативными действиями.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Абаскаль заявил, что «Спартак» проиграл ЦСКА в скорости.





