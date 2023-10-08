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Абаскаль считает, что «Спартак» проиграл ЦСКА в скорости

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые должны были действовать более агрессивно в матче с ЦСКА.
Абаскаль считает, что «Спартак» проиграл ЦСКА в скорости
  • РИА Новости

«Мы сильно замедляли игру, и должны были передавать мяч намного быстрее. У нас это получилось только ближе к концу первого тайма. «Спартак» давал сопернику возможность менять фланг атаки, её вектор — перемещать мяч с одного фланга на другой. Были ошибки в прессинге», — передаёт слова Абаскаля корреспондент RT.

Тренер подчеркнул, что скорость действий футболистов определяла успех.

«В дерби всё решают мелочи, определённые нюансы. Сегодня было два момента у них и у нас. Мы увидели шикарные голы. Да, нам следовало играть лучше, но команда показала характер. Ждём паузу на игры сборных, чтобы исправить все ошибки и идти дальше», — добавил Абаскаль.

Гол Хесуса Медины спас «Спартак» от поражения в матче с ЦСКА. Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась со счётом 2:2. Также у красно-белых отличился Квинси Промес. В составе армейской команды оба мяча забил Милан Гайич.

Красно-белые набрали 17 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице. Красно-синие (17) занимают седьмую строчку.

Ранее Владимир Федотов заявил, что Милан Гайич отлично отработал матч со «Спартаком».

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