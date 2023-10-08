Бикрёв считает, что решение UFC о флаге России весомее действий ФИФА и УЕФА

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о решении главы UFC Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить на поединки с национальным флагом.

«На мой взгляд, решение UFC является даже более весомым, чем допуск наших юношеских футбольных сборных со стороны ФИФА и УЕФА. Однако мне тяжело сказать, последуют ли за Даной Уайтом и другие, мы, скорее, вправе выразить надежду на это, учитывая величину организации», — сказал Бикрёв RT.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что вслед за UFC флаг России могут разрешить и другие организации.