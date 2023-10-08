Узнать больше

Бикрёв считает, что решение UFC о флаге России весомее действий ФИФА и УЕФА

Короткая ссылка
Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв высказался о решении главы UFC Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить на поединки с национальным флагом.
Бикрёв считает, что решение UFC о флаге России весомее действий ФИФА и УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Victor Decolongon

«На мой взгляд, решение UFC является даже более весомым, чем допуск наших юношеских футбольных сборных со стороны ФИФА и УЕФА. Однако мне тяжело сказать, последуют ли за Даной Уайтом и другие, мы, скорее, вправе выразить надежду на это, учитывая величину организации», — сказал Бикрёв RT.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев допустил, что вслед за UFC флаг России могут разрешить и другие организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить