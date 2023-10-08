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Гаджиев допустил, что вслед за UFC флаг России могут разрешить и другие организации

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение главы UFC Даны Уайта разрешить российским бойцам выходить на поединки с национальным флагом.
Гаджиев допустил, что вслед за UFC флаг России могут разрешить и другие организации
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Считаю данное решение достаточно большим шагом вперёд для нашей страны и её спорта. На мой взгляд, сравнивать его с действиями УЕФА и ФИФА в отношении наших юношеских сборных немного сложно ввиду специфики самого футбола. Но UFC — это одна из топ-10 лидирующих спортивных организаций в мире. Можно сказать, что она флагман в своей индустрии. Полагаю, что авторитет Даны Уайта должен поспособствовать тому, чтобы и другие организации последовали этому примеру», — заявил Гаджиев RT.

Ранее глава UFC заявил, что российские бойцы будут выходить в октагон с флагом своей страны.

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