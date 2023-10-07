Узнать больше

TMZ: американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу после дебоша

Короткая ссылка
Бывшего игрока американского футбольного клуба «Питтсбург Стилерз» Энтони Чикилло задержала полиция после дебоша в кабинете врача.
TMZ: американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу после дебоша
  • AP
  • © David Becker

Спортсмен начал громить кабинет врача, ломать вещи и швырять стулья, из-за чего прибывшим стражам порядка пришлось применить электрошокер, чтобы утихомирить Чикилло, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.

Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге за «Питтсбург» и «Денвер». Игрок объявил о завершении карьеры в 2021 году.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли взял под контроль расследование дела о связях владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить