Бывшего игрока американского футбольного клуба «Питтсбург Стилерз» Энтони Чикилло задержала полиция после дебоша в кабинете врача.

Спортсмен начал громить кабинет врача, ломать вещи и швырять стулья, из-за чего прибывшим стражам порядка пришлось применить электрошокер, чтобы утихомирить Чикилло, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.

Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге за «Питтсбург» и «Денвер». Игрок объявил о завершении карьеры в 2021 году.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли взял под контроль расследование дела о связях владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна с Россией.