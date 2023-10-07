TMZ: американского футболиста арестовали и отправили в психбольницу после дебоша
- AP
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Спортсмен начал громить кабинет врача, ломать вещи и швырять стулья, из-за чего прибывшим стражам порядка пришлось применить электрошокер, чтобы утихомирить Чикилло, сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что футболиста поместили в психиатрическую больницу на трое суток.
Чикилло выступал в Национальной футбольной лиге за «Питтсбург» и «Денвер». Игрок объявил о завершении карьеры в 2021 году.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли взял под контроль расследование дела о связях владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна с Россией.