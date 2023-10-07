Sport.es: владелец «Манчестер Сити» может лишиться клуба из-за связей с Россией

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли взял под контроль расследование дела о связях владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна с Россией.

Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби может лишиться футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) из-за помощи российским бизнесменам с переводом денег в ОАЭ, сообщает Sport.es.

В похожую ситуацию попал российский бизнесмен Роман Абрамович, который был вынужден продать «Челси» в 2022 году.

В странах Европейского союза, Великобритании, США и ряде других государств введены санкции против России из-за ситуации на Украине.

Аль Нахайян приобрёл контрольный пакет акций МС в 2008 году. «Горожане» под его руководством семь раз выиграли чемпионат Англии, три раза Кубок и Суперкубок страны. Также «Сити» победил в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Ранее сообщалось, что АПЛ расследует офшорные выплаты «Челси» при Абрамовиче.