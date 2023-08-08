Times: Английская премьер-лига расследует офшорные выплаты «Челси» при Абрамовиче

Лондонскому «Челси» грозят новые штрафы и дисциплинарные санкции со стороны Английской премьер-лиги (АПЛ).

АПЛ начала расследование в отношении клуба со «Стэмфорд Бридж» по поводу выплат офшорным компаниям, которые были сделаны, когда «Челси» владел Роман Абрамович, сообщает The Times.

29 июля стало известно, что «Челси» подвергся дисциплинарным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушения правил финансового фейр-плей. Руководство клуба согласилось выплатить штраф в размере €10 млн. Финансовые нарушения были допущены, когда «Челси» владел Абрамович.

Абрамович в 2003 году стал владельцем «Челси». Под его руководством лондонский клуб за 19 лет по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок Англии. Также «Челси» по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.

Ранее Жозе Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси».