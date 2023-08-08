Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о работе с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

«Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», — сказал он мне», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

В феврале 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003-го, попал в санкционный список Великобритании. Далее он сразу же передал управление лондонским клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму 49-летнего Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не могут перевести в Россию из-за санкций.