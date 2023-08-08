Узнать больше

Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»

Короткая ссылка
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о работе с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
Моуринью рассказал, как Абрамович покупал игроков в «Челси»
  • Gettyimages.ru

«Один президент сказал мне: «Ты разбираешься в футболе, а я — в цифрах». Это был Абрамович. «Если тебе нужен этот игрок, ты его получишь», — сказал он мне», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

В феврале 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович, который владел «Челси» с 2003-го, попал в санкционный список Великобритании. Далее он сразу же передал управление лондонским клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму 49-летнего Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не могут перевести в Россию из-за санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить