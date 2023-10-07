Родионенко заявил, что россиян допустят до турниров в случае успеха СВО
- РИА Новости
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«Дела решаются не на спортивных полях, а, скорее, на военных. От наших успехов там зависит успех здесь. Я думаю, что все эти организации признают только одно — силу», — цитирует Родионенко РИА Новости.
Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд сообщил, что хочет представлять Россию в МОК.