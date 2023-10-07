Родионенко заявил, что россиян допустят до турниров в случае успеха СВО

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко в разговоре выразил мнение, что допуск российских спортсменов на международные турниры зависит от успехов страны на СВО.

«Дела решаются не на спортивных полях, а, скорее, на военных. От наших успехов там зависит успех здесь. Я думаю, что все эти организации признают только одно — силу», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд сообщил, что хочет представлять Россию в МОК.