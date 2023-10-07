Узнать больше

Родионенко заявил, что россиян допустят до турниров в случае успеха СВО

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко в разговоре выразил мнение, что допуск российских спортсменов на международные турниры зависит от успехов страны на СВО.
Родионенко заявил, что россиян допустят до турниров в случае успеха СВО
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Дела решаются не на спортивных полях, а, скорее, на военных. От наших успехов там зависит успех здесь. Я думаю, что все эти организации признают только одно — силу», — цитирует Родионенко РИА Новости. 

Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд сообщил, что хочет представлять Россию в МОК. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить