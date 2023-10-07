«Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Лутон» в матче АПЛ
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Игра завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 52-й минуте забил Микки ван де Вен. Отметим, что в конце первого тайма Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
«Тоттенхэм» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Лутона» четыре очка и 17-я позиция.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.