«Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Лутон» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» с минимальным счётом победил «Лутон» в матче восьмого тура АПЛ.

Игра завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Микки ван де Вен. Отметим, что в конце первого тайма Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Тоттенхэм» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Лутона» четыре очка и 17-я позиция.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.