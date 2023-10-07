Узнать больше

«Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Лутон» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Тоттенхэм» с минимальным счётом победил «Лутон» в матче восьмого тура АПЛ.
«Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Лутон» в матче АПЛ
  • AFP
  • © ADRIAN DENNIS

Игра завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Микки ван де Вен. Отметим, что в конце первого тайма Ив Биссума получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Тоттенхэм» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. У «Лутона» четыре очка и 17-я позиция.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что матч с «Тоттенхэмом» должен быть переигран после судейской ошибки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить