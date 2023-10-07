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Газизов: в «Спартаке» тебя могут сделать героем и уничтожить на следующий день

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Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся во время работы в московском клубе.
Газизов: в «Спартаке» тебя могут сделать героем и уничтожить на следующий день
  • РИА Новости

«Я сам работал в «Спартаке», это очень и очень непросто. Очень большие ожидания. В один миг тебя могут превратить в героя и на следующий день уничтожить. У красно-белых всё так происходит, быстро. Ничего не хочу сказать про Абаскаля, но иногда нужно время, чтобы воплотить идеи», — цитирует Газизова «РБ Спорт». 

Октябрьский суд Башкирии удовлетворил иск «Спартака» в конце января и взыскал с Газизова 92 млн рублей. 8 августа Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу. Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. 

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что Абаскаля могут уволить, если его команда с разгромным счётом проиграет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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