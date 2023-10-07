Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» разгромно проиграет ЦСКА

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить, если его команда с разгромным счётом проиграет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые всё время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, — если они проиграют 0:3», — цитирует Мостового «Чемпионат».

ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят пятое место в турнирной таблице.

СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными специалистами.