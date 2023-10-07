Узнать больше

Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» разгромно проиграет ЦСКА

Короткая ссылка
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить, если его команда с разгромным счётом проиграет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» разгромно проиграет ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартаке»? Вряд ли. Люди, которые всё время восхваляют и возвышают его, на этот шаг сейчас не пойдут. Единственное, что может к этому привести, — если они проиграют 0:3», — цитирует Мостового «Чемпионат».  

ЦСКА в гостях сыграет со «Спартаком» 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск. Команды, на счету которых по 16 очков, делят пятое место в турнирной таблице.

СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. 

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными специалистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить