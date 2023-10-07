Гаджиев: зарубежные тренеры не могут поднять российский футбол

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сравнил российских тренеров с зарубежными специалистами.

«Если тренер — гражданин России и не заметно превосходства зарубежного специалиста, то нужно отдавать предпочтение своему. Только российские тренеры, особенно детские, могут поднять российский футбол. Если только с одним клубом достигнуть какого-то результата — это да», — цитирует Гаджиева Legalbet.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию, что он может сменить Абаскаля.