Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: сейчас нет предпосылок для слухов

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию, что он может сменить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«То про одну команду говорят, то про другую. Поверьте, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить ему неустойку.