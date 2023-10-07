Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: сейчас нет предпосылок для слухов
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«То про одну команду говорят, то про другую. Поверьте, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Венгрии.
Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить ему неустойку.