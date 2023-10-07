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Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: сейчас нет предпосылок для слухов

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию, что он может сменить главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»: сейчас нет предпосылок для слухов
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«То про одну команду говорят, то про другую. Поверьте, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с 2021 года по 2023-й. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Венгрии.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить тренера после вылета клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не увольняет Абаскаля из-за нежелания платить ему неустойку.

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