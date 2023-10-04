«РБК Спорт»: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку
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Как сообщает «РБК Спорт», «ЛУКОЙЛ» не хочет платить Абаскалю за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025-го с ежегодной зарплатой почти €1,5 млн.
По информации источника, в клубе осознают, что при замене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придётся менять.
СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что Абаскаль не должен покинуть красно-белых.