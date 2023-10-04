«РБК Спорт»: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

Стало известно, почему «Спартак» не будет увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

Как сообщает «РБК Спорт», «ЛУКОЙЛ» не хочет платить Абаскалю за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025-го с ежегодной зарплатой почти €1,5 млн.

По информации источника, в клубе осознают, что при замене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придётся менять.

СМИ сообщали, что красно-белые заинтересованы в назначении тренера «Краснодара» Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля. Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что Абаскаль не должен покинуть красно-белых.