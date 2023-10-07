Судья Лаос заявил, что Месси вёл себя позорно в матче чемпионата мира с Нидерландами
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«На чемпионате мира он вёл себя очень плохо, это был позор. Я отсудил более 50 матчей с его участием. После его празднования с руками у ушей нидерландцы завелись. Это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.
После своего гола в той встрече Месси подбежал к скамейке нидерландцев, встал напротив Луи ван Гала и приложил ладони к ушам. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.
Сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, победив в финале команду Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.
Ранее Бекхэм назвал отличительное качество Месси.