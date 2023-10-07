Судья Лаос заявил, что Месси вёл себя позорно в матче чемпионата мира с Нидерландами

Арбитр Матеу Лаос подверг критике поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/4 финала чемпионата мира с Нидерландами.

«На чемпионате мира он вёл себя очень плохо, это был позор. Я отсудил более 50 матчей с его участием. После его празднования с руками у ушей нидерландцы завелись. Это была провокация», — приводит слова Лаоса Goal.

После своего гола в той встрече Месси подбежал к скамейке нидерландцев, встал напротив Луи ван Гала и приложил ладони к ушам. Основное время матча завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победили аргентинцы — 4:3.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022 года, победив в финале команду Франции. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее Бекхэм назвал отличительное качество Месси.