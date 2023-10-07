Онопко: Захаряну нужно дать время на адаптацию к испанскому футболу

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко считает, что полузащитнику «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну необходимо время, чтобы привыкнуть к особенностям чемпионата Испании.

«Ему пока тяжело в плане адаптации, плюс переболел коронавирусом. Если вначале он хотя бы на замену выходил, то сейчас не получает должных минут. Захаряна мы тоже хорошо знаем, но сейчас ему надо дать время на перестройку и адаптацию к испанскому футболу», — цитирует Онопко «Чемпионат».

По словам бывшего защитника испанского «Овьедо», главный тренер сборной Валерий Карпин следит за игрой Захаряна в Примере.

«Мы ни о ком не забываем», — добавил Онопко.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедад» рассказали, что очень довольны Захаряном.