В «Реал Сосьедад» рассказали, что очень довольны Захаряном
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«Мы очень довольны Захаряном! Арсен начал заниматься испанским языком. Первые шаги уже сделаны», — цитирует Мундуате Sport24.
Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.