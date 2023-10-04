В «Реал Сосьедад» рассказали, что очень довольны Захаряном

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что в клубе довольны российским полузащитником Арсеном Захаряном.

«Мы очень довольны Захаряном! Арсен начал заниматься испанским языком. Первые шаги уже сделаны», — цитирует Мундуате Sport24.

Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

Ранее «Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Зальцбург» в матче Лиги чемпионов.