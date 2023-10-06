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Фёдоров — о матче со СКА: результат на табло

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении своей команды от СКА в матче КХЛ.
Фёдоров — о матче со СКА: результат на табло
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Ну, я считаю, что обидное для нас поражение. Всё-таки не можем мы разогнаться в плане победных игр. Не хотелось бы много сегодня говорить. Много позитивного, но результат на табло», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Игра в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв. У проигравших отличились Владислав Каменев и Павел Карнаухов.

Таким образом, СКА (14 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (15) располагается на шестой строчке.

Ранее дубль Радулова помог «Ак Барсу» нанести поражение «Авангарду» в матче КХЛ.

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