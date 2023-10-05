Дубль Радулова помог «Ак Барсу» нанести поражение «Авангарду» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» переиграл на своём льду в овертайме омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в столице Татарстана завершилась со счётом 5:4 в пользу коллектива Зинэтулы Билялетдинова.

В составе победителей шайбы забросили Данила Журавлёв (24-я минута), Александр Радулов (36-я, 64-я), Вадим Шипачёв (49-я) и Дмитрий Яшкин (55-я). У проигравших отличились Игорь Мартынов (10-я), Рид Буше (25-я), Владимир Ткачёв (39-я) и Либор Шулак (58-я).

«Ак Барс» (19 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (16) — шестое.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Сочи» — «Северсталь» — 4:3;

«Куньлунь» — «Торпедо» — 2:4.

Ранее «Локомотив» одолел «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей.