Узнать больше

«Локомотив» одолел «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей

Короткая ссылка
Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе ярославской команды шайбы забросили Ярослав Лихачёв, Максим Шалунов (дубль), Даниил Бут и Денис Алексеев. У москвичей отличились Эрик О'Делл и Егор Мартынов. 

«Локомотив» с 22 очками занимает первое место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 20 очками идёт на втором.

Ранее хоккеисты «Спартака» нанесли поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить