«Локомотив» одолел «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 5:2.

В составе ярославской команды шайбы забросили Ярослав Лихачёв, Максим Шалунов (дубль), Даниил Бут и Денис Алексеев. У москвичей отличились Эрик О'Делл и Егор Мартынов.

«Локомотив» с 22 очками занимает первое место в таблице Западной конференции. «Динамо» с 20 очками идёт на втором.

Ранее хоккеисты «Спартака» нанесли поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.