Масалитин: молодые игроки ЦСКА страдают из-за недоверия Федотова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин перед матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» высказался о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Уверен, в случае поражения любой из команд в сторону проигравшего главного тренера возобновятся разговоры об отставке. Ситуация в обоих коллективах к этому располагает. У ЦСКА по-прежнему есть проблемы с игрой, хотя существенных изменений по сравнению с прошлым сезоном нет. Мне до сих пор непонятно, почему Федотов не оказывает должного доверия нашей молодёжи.

Ребята начинают страдать из-за отсутствия игрового тонуса. Посмотрите, как в тех же «Крыльях» работает Осинькин, которого стоит считать образцом для подражания в этом вопросе. Для чего в таком случае вообще существует наша академия», — заявил Масалитин RT.

Ранее Деменко сравнил главного тренера «Спартака» Абаскаля с Гвардиолой.