Деменко сравнил главного тренера «Спартака» Абаскаля с Гвардиолой

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко сравнил главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля с его соотечественником, наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Абаскаля можно сравнить с Гвардиолой. К нему нужно проявить больше терпения и оказать доверие. У нас вообще есть тенденция к тому, что как только мы встречаем тренера, которого нам просто трудно понять, то сразу предпочитаем от него избавиться и найти вариант попроще. Далеко ходить не надо, вспомните ситуацию с Унаи Эмери, посмотрите на его количество трофеев после «Спартака», на команды, которые он тренировал и что о нём говорили у нас в России. Гильермо в этой ситуации действительно является интересным специалистом, который видит футбольные процессы через свою призму. Возможно, что даже в случае с Джикией он просто хочет подстегнуть капитана», — заявил Деменко RT.



Экс-игрок отметил, что Абаскаль не боится признавать свои ошибки и в достаточной степени доверяет молодым.

«Касаемо отношения к менеджерам и доверия. Вот вам наш собственный пример. Освежите в памяти разговоры об Осинькине в прошлом сезоне, когда «Крылья» шли внизу таблицы РПЛ, и как восторженно сейчас о нём отзываются. На мой взгляд, результаты тренера красно-белых необходимо оценить комплексно в конце сезона, а не рубить сгоряча», — сказал Деменко RT.

Ранее Деменко посоветовал Абаскалю выпустить защитника «Спартака» Георгию Джикию в дерби с ЦСКА.