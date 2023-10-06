Деменко посоветовал Абаскалю выпустить Джикию в матче с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и столичным ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В дерби не будет фаворита и многое определит то, кто сумеет забить первый гол. Обе команды сейчас не в лучших кондициях, у ЦСКА так же, как и у «Спартака», имеются больше проблемы в игре», — заявил Деменко RT.

Экс-игрок «Спартака» высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля и поделился мнением о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Возможно, результат матча сможет повлиять на место Абаскаля на посту главного тренера команды. А относительно ситуации с Джикией, как мне кажется, тренеру стоило бы выпустить его в связке с Бабичем», — сказал он.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин выразил надежду, что дерби «Спартак» — ЦСКА запомнится яркой игрой, а не скандалами.