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Деменко посоветовал Абаскалю выпустить Джикию в матче с ЦСКА

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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и столичным ЦСКА в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деменко посоветовал Абаскалю выпустить Джикию в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«В дерби не будет фаворита и многое определит то, кто сумеет забить первый гол. Обе команды сейчас не в лучших кондициях, у ЦСКА так же, как и у «Спартака», имеются больше проблемы в игре», — заявил Деменко RT.

Экс-игрок «Спартака» высказался о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля и поделился мнением о ситуации с защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Возможно, результат матча сможет повлиять на место Абаскаля на посту главного тренера команды. А относительно ситуации с Джикией, как мне кажется, тренеру стоило бы выпустить его в связке с Бабичем», — сказал он.

Ранее бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин выразил надежду, что дерби «Спартак» — ЦСКА запомнится яркой игрой, а не скандалами.

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