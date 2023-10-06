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Защитник «Спартака» Тавареш вернулся в расположение команды

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В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник красно-белых Томаш Тавареш вернулся в расположение команды.
Защитник «Спартака» Тавареш вернулся в расположение команды
  • Gettyimages.ru

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве», — сообщается в Telegram-канале клуба. 

Португалец порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U-21. 

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2023/24 футболист не провёл ни одного матча за красно-белых.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал назначение арбитра Кирилла Левникова на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

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