Защитник «Спартака» Тавареш вернулся в расположение команды

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что защитник красно-белых Томаш Тавареш вернулся в расположение команды.

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве», — сообщается в Telegram-канале клуба.

Португалец порвал крестообразную связку колена во время подготовки сборной к чемпионату Европы U-21.

В составе «Спартака» в сезоне-2022/23 Тавареш сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2023/24 футболист не провёл ни одного матча за красно-белых.

Ранее бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал назначение арбитра Кирилла Левникова на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.