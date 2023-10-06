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Хусаинов считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА должен судить московский арбитр

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал назначение арбитра Кирилла Левникова на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «ЦСКА».
Хусаинов считает, что дерби «Спартак» — ЦСКА должен судить московский арбитр
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«Скажем так, беря во внимание неважное состояние обеих команд, Левников обязан справиться. Но только, если учитывать текущую форму «Спартака» и ЦСКА на сегодняшний день. Находись соперники в более лучшем состоянии, я бы сказал, что Кирилл — не лучший вариант. Довольно странно, что на дерби назначают судью из Санкт-Петербурга, в тот момент, когда и у «Зенита» дела обстоят не лучшим образом. Весьма опасно оставлять такую возможность для околофутбольных разговоров и не дать рассудить игру москвичу Карасёву», — заявил Хусаинов RT.

Ране бывший футболист «Спартака» Максим Деменко сравнил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

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