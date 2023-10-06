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Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА

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Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о назначении арбитра Евгения Турбина видеопомощником судьи (VAR) на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.
Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА
  • РИА Новости

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов выразил мнение, что дерби «Спартак» — ЦСКА должен судить московский арбитр.

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