Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА

Бывший судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказался о назначении арбитра Евгения Турбина видеопомощником судьи (VAR) на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — сказал Хусаинов RT.

Ранее Хусаинов выразил мнение, что дерби «Спартак» — ЦСКА должен судить московский арбитр.