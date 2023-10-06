Хусаинов уверен, что Турбин ошибётся в матче «Спартак» — ЦСКА
- РИА Новости
«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе. Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», — сказал Хусаинов RT.
Ранее Хусаинов выразил мнение, что дерби «Спартак» — ЦСКА должен судить московский арбитр.