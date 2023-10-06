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Матчи мини-футбольной Суперлиги будут проходить с использованием системы VAR

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Российский футбольный союз (РФС) внедрил систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матчи российской мини-футбольной Суперлиги.
Матчи мини-футбольной Суперлиги будут проходить с использованием системы VAR
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, разрешение от Международной федерации футбола (ФИФА) на внедрение системы было получено 30 марта, после чего совместно с Суперлигой было создано техническое решение, позволившее запустить работу VAR на всех стадионах.

Отмечается, что в каждом тайме матча Суперлиги тренер команды получит возможность один раз запросить арбитра посмотреть повтор ключевого эпизода встречи. В случае изменения первоначального решения рефери наставник сохранит «челлендж». Также в определённых случаях к системе может обратиться и сам судья.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей.

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