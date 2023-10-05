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Хусаинов: увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал двойное повышение гонораров российским арбитрам.
Хусаинов: увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелёк. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне. Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», — заявил RT Хусаинов.

Ранее Хусаинов заявил, что инструктор по судейству Валентин Иванов отправился в Катар на заработки.

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