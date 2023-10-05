Хусаинов: увеличение гонораров не повысит качество работы российских судей

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов прокомментировал двойное повышение гонораров российским арбитрам.

«С точки зрения человеческого фактора не надо лезть нам в чужой кошелёк. А с точки зрения профессионализма это никаким образом не повлияет на повышение уровня судейства. Уже многие годы оно находится на дне. Если кто-то считает, что увеличение гонораров простимулирует арбитров, то ожидать какого-то прогресса невозможно. Сколько бы Российский футбольный союз ни платил, качество судейства не улучшится», — заявил RT Хусаинов.

Ранее Хусаинов заявил, что инструктор по судейству Валентин Иванов отправился в Катар на заработки.