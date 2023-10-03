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Хусаинов считает, что инструктор по судейству Иванов отправился в Катар на заработки

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал назначение бывшего главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Валентина Иванова главой департамента судейства Футбольной ассоциации Катара.
Хусаинов считает, что инструктор по судейству Иванов отправился в Катар на заработки
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«Считаю, что лично для Валентина Иванова это хорошее назначение, он молодец. Но хотел бы подчеркнуть: для нашего судейского корпуса не будет никаких последствий в связи с его переездом в Катар. В такие страны едут зарабатывать деньги, и в этом нет никакого секрета. Рассчитывать на то, что там значительно возрастёт уровень арбитров, также не стоит. Для весомых изменений нужно долгое время», — заявил Хусаинов RT.

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о планируемой инициативе Российской премьер-лиги (РПЛ) по сокращению группового этапа Кубка России до трёх туров.

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