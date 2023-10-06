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Гимнастка Торосян рассказала, что перенесла инсульт в 14 лет

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Российская гимнастка Ангелина Торосян рассказала, как перенесла инсульт в возрасте 14 лет.
Гимнастка Торосян рассказала, что перенесла инсульт в 14 лет
  • РИА Новости

«Большинство травм я заработала из-за того, что меня перетренировали и из-за непрофессионального метода тренера. В совокупности всего этого у меня произошёл инсульт, о котором я узнала только в 18 лет», — приводит слова Торосян Sport24.

Гимнастка призналась, что не получила необходимую медицинскую помощь и продолжает испытывать проблемы с речью.

«Мне было тогда 14 лет. После очередной тяжёлой тренировки вернулась домой и отключилась. Через 30 минут проснулась и поняла, что не могу двигаться и говорить. Минут через 10 речь стала возвращаться. На следующий день рассказала об этом тренеру, но она не смогла распознать, что это был инсульт. Никакого отдыха и реабилитации не было, мне просто сказали не делать прыжки на тренировке», — сказала она.

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