Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в Европу

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в европейский клуб.

Как сообщает Inter Miami FC Hub в социальных сетях, игроки североамериканского клуба смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу, если не квалифицируются в плей-офф Профессиональной футбольной лиги (МЛС).

36-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».