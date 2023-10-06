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Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в Европу

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в европейский клуб.
Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Lyons

Как сообщает Inter Miami FC Hub в социальных сетях, игроки североамериканского клуба смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу, если не квалифицируются в плей-офф Профессиональной футбольной лиги (МЛС).

36-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».

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