Inter Miami FC Hub: Месси может вернуться в Европу
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Как сообщает Inter Miami FC Hub в социальных сетях, игроки североамериканского клуба смогут уйти в краткосрочную аренду в Европу, если не квалифицируются в плей-офф Профессиональной футбольной лиги (МЛС).
36-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».