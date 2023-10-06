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Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену

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Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал предложение исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске российских национальных команд до 17 лет на международные турниры в нейтральном статусе.
Онопко заявил, что России нужно возвращаться на международную арену
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это хороший знак для российского футбола и для всего нашего спорта. Футбол и спорт всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У СССР и России большая история в футболе. Наших футболистов помнят в Испании, Англии, Италии, Германии. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

26 сентября исполком УЕФА предложил допустить юношеские сборные России к международным соревнованиям. После этого в десяти странах объявили о бойкоте матчей с российскими командами.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин назвал разумным предложение УЕФА о допуске юношеских сборных России.

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